Forza Horizon 5 è inarrestabile e supera quota 10 milioni di giocatori in una settimana

Da quando è stato lanciato Forza Horizon 5, il titolo si è fatto strada verso un successo strepitoso per Xbox. Non solo il quinto capitolo della serie ha superato i 4,5 milioni di giocatori pochi giorni fa, ma ha anche un punteggio di 92 su Metacritic.

Questi numeri dei giocatori sono stati più che superati. Gli sviluppatori di Playground Games tramite l'account Twitter di Forza Horizon hanno ringraziato tutti i loro fan per aver aiutato il gioco a superare l'incredibile cifra di 10 milioni di giocatori.

Ora, 10 milioni di giocatori è un numero enorme per qualsiasi sviluppatore e rende Forza Horizon 5 il gioco con la prima settimana più grande nella storia di Xbox e Xbox Game Pass.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

Nonostante questi numeri, il team di Playground Games ha dovuto affrontare alcune critiche da parte dei fan. Diversi problemi e bug del server hanno disturbato l'esperienza dal lancio. Tuttavia, lo studio ha pubblicato un nuovo aggiornamento il 17 novembre per eliminare molti di questi fastidiosi bug.

Fonte: Gamepur.