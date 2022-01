Forza Horizon 5 inarrestabile! Superata quota 15 milioni di giocatori

Dal lancio di Forza Horizon 5 lo scorso novembre su Xbox e PC, il gioco ha potuto riscuotere un enorme successo, sia in termini di voti elevati ottenuti, sia anche in termini di numero di giocatori.

Alla fine dello scorso dicembre il titolo ha superato i 14 milioni di giocatori, e ora continua a raggiungere nuovi record.

In soli due mesi dalla sua uscita ufficiale, Forza Horizon 5 è riuscito a superare i 15 milioni di giocatori su Xbox e PC, il che è un grande successo per il gioco, grazie anche alla disponibilità gratuita per gli abbonati Xbox Game Pass.

Questo riflette la popolarità e la fiducia dei giocatori nella serie Forza Horizon, ma dimostra anche l'ottimo lavoro svolto da Playground Games, come sottolinea l'analisi tecnica di Digital Foundry dello scorso ottobre.

Fonte: Thetimeshub.