Forza Horizon 5 supera quota 18 milioni di giocatori

Durante la conference call tenutasi recentemente, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha annunciato che Forza Horizon 5 ha registrato un totale di 18 milioni di giocatori.

Secondo Nadella, il traguardo è stato raggiunto di recente e mostra il grande successo che ha avuto Forza Horizon 5, che ha sempre consolidato grandi numeri con il franchise. Il numero di giocatori tuttavia è stato superato da un altro titolo, ovvero Halo Infinite, la cui combo free-to-play e Xbox Game Pass ha portato il gioco a raggiungere oltre 20 milioni di giocatori in tutto il mondo.

All'inizio di questo mese, avevamo riportato che il gioco ha attirato oltre 15 milioni di giocatori dal suo lancio nel novembre dello scorso anno e, non sorprende che Microsoft abbia ora confermato che quel numero è leggermente aumentato.

What an incredible time to be an Xbox gamer. @ForzaHorizon 5 speeds passed 18 million players in record time! ???? https://t.co/IHXmneiyuo — Aaron Greenberg ??????U (@aarongreenberg) January 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche Aaron Greenberg ha festeggiato questo traguardo facendo i complimenti a Playground Games. Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt