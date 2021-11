Forza Horizon 5 ha 4,5 milioni di giocatori! È il più grande lancio di sempre per un gioco Xbox Game Studios

Forza Horizon 5 di Playground Games ha raggiunto 4,5 milioni di giocatori su tutte le piattaforme ed è diventato il più grande lancio di sempre per un titolo Xbox Game Studios.

Il boss di Xbox Phil Spencer ha condiviso la notizia ieri, aggiungendo che il titolo sta raggiungendo tre volte i giocatori simultanei del titolo precedente, Forza Horizon 4. Spencer ha anche ringraziato i giocatori e si è congratulato con il team di sviluppo di Playground Games.

Questo numero supera di gran lunga Forza Horizon 4, che ha visto 2 milioni di giocatori nella sua prima settimana. Acquisito nel 2018, Playground Games ha lavorato per anni con Turn 10 Studios sul franchise di Forza, mentre un altro team di Playground Games sta lavorando a un reboot del franchise di Fable.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

Forza Horizon 5 è attualmente disponibile su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Fonte: Windowscentral.