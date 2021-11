Forza Horizon 5 non si ferma più, ha più di 6 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 di Playground Games si è comportato eccezionalmente bene da quando è entrato in accesso anticipato la scorsa settimana e da quando è stato lanciato in tutto il mondo il 9 novembre.

Dopo aver registrato 4,5 milioni di giocatori e dopo che è diventato il più grande lancio di sempre per un titolo Xbox Game Studios, Forza Horizon 5 continua ad accumulare giocatori.

Il GM of Xbox games marketing Aaron Greenberg ha re-twittato un post su Twitter, confermando che finora ci sono stati oltre sei milioni di giocatori.

You all are amazing, not only did we set the record for biggest Xbox Game Studios? launch ever, but now over 6 million players and growing, still in our launch week! ?? #ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp — Aaron Greenberg ??????U (@aarongreenberg) November 11, 2021

Forza Horizon 5 è attualmente disponibile su Xbox Game Pass, quindi non c'è dubbio che un numero significativo dei suoi giocatori sia abbonato al servizio. Tuttavia, anche prima del lancio, aveva oltre un milione di giocatori in accesso anticipato.

Forza Horizon 5 è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Fonte: Gamingbolt.