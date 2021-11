Forza Horizon 5 e Age of Empires IV superano Elden Ring. I giochi più venduti su Steam sono di Xbox

Senza dubbio, si potrebbe dire che Forza Horizon 5 e Age of Empires IV sono due dei titoli di punta di Xbox Game Studios quest'anno, che insieme ad Halo Infinite puntano a conquistare i giocatori quest'anno.

Nell'attesa di vedere come verrà accolto Halo Infinite, che uscirà a dicembre, possiamo dire che su Steam i videogiochi più venduti sulla piattaforma di Valve sono proprio Forza Horizon 5 e Age of Empires IV che si attestano rispettivamente al primo e secondo posto.

L'analista Benji-Sales su Twitter ha pubblicato l'elenco dei giochi più venduti su Steam della scorsa settimana. I due giochi Xbox sono riusciti a superare persino Elden Ring, titolo di FromSoftware che, in seguito al suo primo lungo video gameplay mostrato la scorsa settimana, era arrivato in prima posizione tra i titoli più venduti sulla piattaforma di Valve.

Steam Best Sellers Last Week



- FH5 #1 before it officially launches

- Top 2 game both Xbox Studios



1. Forza Horizon 5

2. Age of Empires IV

3. Elden Ring

4. New World

5. Forza Horizon 5

6. Age of Empires IV

7. Back 4 Blood

8. Football Manager 2022

9. Index

10. Lost Ark Platinum pic.twitter.com/LPfZYsJ6qz — Benji-Sales (@BenjiSales) November 7, 2021

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile da domani 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.