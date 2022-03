Forza Horizon 5 aggiorna Horizon Open con un nuovo sistema di progressione

Forza Horizon 5 introduce un nuovo sistema di progressione PvP.

Come spiegato nelle patch note (via TheGamer) - nelle quali il team afferma "stiamo costantemente lavorando per migliorare l'esperienza in Forza Horizon 5" - Horizon Open è stato aggiornato con un nuovo sistema di progressione "inclusi badge che possono essere sbloccati tramite il gioco".

Ci sono anche corse personalizzate, che consentono ai giocatori di trovare gare "per la disciplina di gara e la classe PI prescelte".

Possiamo anche aspettarci miglioramenti della stabilità e delle prestazioni, oltre a a diverse correzioni, come per l'illuminazione e altro ancora.

L'aggiornamento sarà disponibile il 29 marzo per console Xbox e PC.

Forza Horizon 5 ha visto più di 10 milioni di giocatori dal lancio, ha annunciato Microsoft a novembre, anche se sembrava un successo anche prima dell'uscita, quando quasi un milione di fan hanno giocato tramite l'accesso anticipato su PC e Xbox.

Fonte: Eurogamer.net.