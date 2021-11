Forza Horizon 5 banna un giocatore per 8.000 anni a causa di una livrea

Un giocatore di Forza Horizon 5 è stato colpito da un ban permanente a causa della sua livrea personalizzata.

Come sapranno i membri della community di Forza, con ogni titolo che passa ci sono maggiori opzioni di personalizzazione disponibili per le livree. Potete spruzzare un'auto di qualsiasi colore e persino condividerla con altri giocatori, che possono scaricare le migliori creazioni.

Tuttavia, sembra che un giocatore abbia superato il limite. Il 29 novembre, un giocatore ha condiviso su Reddit l'esperienza di un suo amico.

"Quindi il mio amico mi ha appena detto che ha ottenuto un ban di 8.000 anni per una delle sue livree. Non ha mai ricevuto alcun avviso prima di questo ban".

In allegato al post, che ha collezionato moltissimi voti positivi , c'è un'immagine sia della livrea che dell'annuncio del ban.

Il design personalizzato presenta il leader nordcoreano Kim Jong-un, oltre a una scritta "Send Nukes". C'è anche un'immagine del logo KFC e un logo Pirelli con la scritta Pyongyang, la capitale del paese.

La volta successiva che ha provato a giocare è apparso il seguente messaggio: "Il tuo gamertag è stato bannato da questa funzione", con una nota che afferma che la data di annullamento è il 31/12/9999.

Qualcuno ha commentato: "vale la pena notare che essere bannato in modo permanente/fino al 9999 per un primo reato è ridicolmente pesante. Ban temporanei, certo. Ma i ban permanenti dovrebbero essere riservati a coloro che hanno già dimostrato di non saper cogliere l'avviso".

Un altro ha detto: "il problema è che quei "marchi parodia" sono proprio accanto a un dittatore odiato. Nel business aziendale, questo può essere facilmente visto come un enorme problema per azionisti e partner".

Fonte: Dexerto.