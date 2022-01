Forza Horizon 5 diventa virale con una clip di un esilarante e folle bug

Una folle clip di Forza Horizon 5 è diventata virale su Twitter, lasciando alcuni giocatori sconcertati mentre hanno assistito a una delle peggiori sfortune di sempre.

Forza Horizon 5 è stata una delle uscite più attese del 2021 e il gioco è stato rapidamente all'altezza del clamore dopo essere stato pubblicato il 5 novembre. Milioni di giocatori si sono lanciati nel titolo di corse a mondo aperto ambientato in Messico e ora una clip è diventata virale su Twitter, lasciando alcuni giocatori senza parole dopo aver visto un momento davvero assurdo, ma esilarante.

Il 15 gennaio, l'utente Twitter 216doe ha condiviso l'assurda clip, che mostrava una Range Rover che atterrava sopra la sua auto pochi istanti dopo che avevano fatto lo stesso salto.

Il giocatore ha tagliato il traguardo al primo posto con l'auto sopra di lui, ma a quanto pare ha ottenuto solo il secondo posto e l'auto in cima ha vinto la gara. "Cancellerei il gioco", ha detto 216doe.

Da allora il momento esilarante è diventato virale su Twitter, accumulando milioni di visualizzazioni, oltre 622.000 Mi piace e più di 117.000 retweet.

La clip è sicuramente un momento raro da vivere giocando a Forza Horizon. Quindi potete stare tranquilli, è piuttosto improbabile che incontrerete questo bug.

Fonte: Dexerto.