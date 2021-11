Forza Horizon 5: Digital Foundry compara tutte le versioni Xbox

Che Forza Horizon 5 fosse uno spettacolo senza fine lo sapevamo già, vista anche la prima analisi tecnica di Digital Foundry, che ora torna alla carica per testare quanto il titolo Playground Games sprema a fondo la old gen di Microsoft.

La risposta è: tantissimo. Dai test sembra, difatti, che FH5 riesca a spingere al massimo sia Xbox One X che il primo modello della console, regalando un'esperienza unica per i possessori della console.

Chiaramente, rispetto alla nuova generazione, si deve scendere a qualche compromesso: la risoluzione viene debitamente scalata e gli FPS scendono a 30 (ma belli consistenti) ma l'esperienza rimane di prim'ordine.

Il livello di dettaglio, con un minimo d'attenzione, chiaramente subisce contraccolpi notevoli, tra texture ed effetti, ma non ci si poteva aspettare nulla di meno: il risultato, comunque, appare al top della console ed era davvero difficile chiedere di più. Un'immagine vale più di mille parole, ad ogni modo, dunque vi invitiamo a visionare il video originale per vedere il tutto in movimento e farvi un'idea più precisa.