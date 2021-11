Forza Horizon 5 è finalmente disponibile per tutti su Xbox, PC e Xbox Game Pass

Oggi, 9 novembre 2021, è il grande giorno di Forza Horizon 5. L'apprezzatissimo racing game targato Playground è finalmente disponibile per tutti su Xbox, PC e Xbox Game Pass.

In precedenza, il titolo era stato lanciato il 5 novembre in early access (per chi aveva acquistato edizioni superiori o effettuato pre-order) e già prima dell'uscita vera e propria, Forza Horizon 5 ha già registrato oltre un milione di giocatori.

Ora il gioco è disponibile per tutti e gli sviluppatori hanno celebrato il lancio con un video su Twitter.

Forza Horizon 5 è disponibile da oggi anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. Come per ogni esclusiva first party di Microsoft, gli utenti possono ora giocare a Forza Horizon 5 dal day one attraverso Game Pass.

Per chi ne volesse sapere di più sul gioco, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione di Forza Horizon 5.

Fonte: Twitter.