Forza Horizon 5 dice no ai rinvii ed entra ufficialmente in fase gold

Forza Horizon è uno dei franchise più grandi e amati di Microsoft e presto sarà disponibile il nuovo atteso titolo della serie.

Forza Horizon 5 arriverà tra poco su console Xbox e PC e, in base a tutto quello che abbiamo visto finora del gioco, sembra che sarà ancora migliore rispetto ai suoi predecessori.

In vista del suo imminente lancio, è stato confermato che Playground Games ha ufficialmente concluso lo sviluppo del racer open world, con il communications specialist Alan Walsh che ha annunciato su Twitter che Forza Horizon 5 è entrato in fase gold.

I feel so incredibly honored to share these words on behalf of everyone who worked on #ForzaHorizon5:



We've Gone Gold! ?



I can't wait for you all to experience the game as we gear up to launch. For now, get acquainted with the music of Horizon Mexico: https://t.co/Zuq0fr4yHt pic.twitter.com/QZhJzxuVGP — Alan Walsh ???? ?? #ForzaHorizon5 (@BeetleComet) October 18, 2021

Ovviamente Playground Games continuerà a lavorare sul gioco dopo l'uscita con patch post-lancio che perfezioneranno sempre di più l'esperienza.

Forza Horizon 5 sarà lanciato il 9 novembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

