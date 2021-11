Forza Horizon 5 ha un filtro per 'contenuti inappropriati' che però blocca anche i nomi 'reali'

Nella giornata di ieri Forza Horizon 5 è uscito su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e già ha registrato 4,5 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il gioco ci consente di personalizzare la nostra targa, ma al suo interno ha un filtro per "contenuti inappropriati" che però a quanto pare sta vietando anche i nomi reali delle persone. Ad esempio, l'utente di Twitter Osama Dorias ha riportato un'immagine in cui gli viene vietato di scrivere sulla targa proprio il suo nome.

Un altro utente di nome Nazih Fares non è stato così sorpreso dal fatto di non essere riuscito a inserire il suo nome reale: "L'eterna maledizione di non poter usare il mio nome legale mi darà la caccia per sempre" si legge nel suo tweet. Nella discussione si è aggiunto anche uno sviluppatore di Ubisoft il quale ha dichiarato: "Se un nome riporta un contenuto inappropriato, la gente lo segnalerà e la situazione verrà affrontata. Ma se si vuole essere inclusivi, bisogna esserlo su tutti i fronti".

Oh no, it appears that my name is inappropriate content. ?



Who do I have to thank for this?#ForzaHorizon5 pic.twitter.com/92AbLlqq2g — Osama Dorias (@osamadorias) November 9, 2021

Oh why am I not surprised @WeArePlayground



The eternal curse of not being allowed to use my legal name will forever hunt me. pic.twitter.com/wtoWWY6YJ4 — ????? ????? ? ???? ???? (@nazihfares) November 9, 2021

I think it's really time that we stop banning common names from user generated content.



If it's being abused people will report it and it will be dealt with. But if you want to be inclusive you need to actually be inclusive across all fronts. — Malek Teffaha ? ???? ????? ?? (@malekawt) November 9, 2021

Ora non resta da vedere se Playground Games modificherà questi filtri in modo da consentire le persone di inserire i propri nomi.

Fonte: Dexerto