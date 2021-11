Forza Horizon 5 giocato con le ginocchia da un ragazzino con disabilità è un meraviglioso manifesto all'accessibilità

Microsoft ha compiuto notevoli sforzi per quanto riguarda l'accessibilità nei videogiochi. Basti pensare all'incredibile controller Xbox Adaptive Controller o alle numerose opzioni all'interno dei titoli stessi.

Il colosso di Redmond continua su questa strada e sta rendendo sempre più accessibili i suoi giochi. Tra questi c'è anche l'apprezzatissimo Forza Horizon 5.

Il titolo di Playground è stato già protagonista di notizie simili, quando abbiamo appreso può essere giocato anche dai non vedenti. Ora, un tweet di Everyone Can ci mostra un video in cui un ragazzino con disabilità riesce a giocare a Forza Horizon 5 usando le ginocchia.

Si tratta senza dubbio di un altro incredibile passo per l'accessibilità nei videogiochi.

We heard how accessible @ForzaHorizon 5 was & we can confirm it most definitely is ??? Thanks so much to @WeArePlayground for donating the game to our centre, check out this gamer steering with his knees! ??? pic.twitter.com/CJueN6QG7e — Everyone Can (@EveryoneCanUK) November 18, 2021

Fonte: Twitter.