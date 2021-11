Forza Horizon 5 è il gioco più giocato su Xbox in Italia

Forza Horizon 5 è riuscito a far innamorare anche i giocatori italiani. Su Xbox è il titolo più giocato, secondo i dati sulle vendite raccolti dal sito ufficiale, riuscendo a spodestare così anche Call of Duty: Warzone, l'iconico battle royale Fortnite e l'intramontabile FIFA 22.

Non è così poi tanto una sorpresa, dato che il titolo corsistico di Playground Games ha registrato a pochissimi giorni dal lancio la bellezza di 6 milioni di giocatori, dato che include Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Per chi non lo sapesse, l'ultimo capitolo della serie porta i giocatori in Messico: il gioco offre biomi totalmente diversi tra loro e le competizioni consentiranno ai giocatori di mostrare le loro abilità su una serie di percorsi unici. Non solo ma sarete in grado di collezionare più di 500 veicoli, per non parlare dei gioielli dimenticati nascosti nei fienili tutti da cercare.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Se ancora non lo avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

