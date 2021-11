Forza Horizon 5 è il gioco con il voto più alto nel 2021 su Metacritic

Le recensioni per l'imminente arrivo di Forza Horizon 5 sviluppato da Playground Games sono state pubblicate e il gioco ha ricevuto molti elogi da tutti gli angoli del settore. Sul sito web di aggregazione di punteggi delle recensioni Metacritic, Forza Horizon 5 ha rapidamente scalato le classifiche ed è diventato il nuovo gioco del 2021 con la media voto più elevata.

Il titolo nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, ha una valutazione di 91 su Metacritic, che lo rende il nuovo gioco più votato dell'anno. Sebbene ci siano versioni del 2021 che hanno un punteggio superiore a quello su Metacritic, sono tutte riedizioni di giochi più vecchi. È interessante notare che anche Psychonauts 2 di Double Fine condivide lo stesso punteggio di 91, anche se questo è vero solo per la sua versione Xbox One, che ha solo 10 recensioni. La versione "principale" del gioco, Xbox Series X/S, che ha ottenuto 67 recensioni al momento della stesura, ha una media pari a 87.

Forza Horizon 5 quindi sembra essere un degno sequel di una delle serie di corse più amate nell'attuale panorama di genere: grafica migliore, una mappa più ricca e densa piena di attività significative, un vasto assortimento di auto e molto altro ancora.

Forza Horizon 5 sarà disponibile per tutti i giocatori dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco arriverà al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: VGC