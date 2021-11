Forza Horizon 5 celebrato da Xbox con un'auto lanciata da un elicottero è la più bella follia di oggi

Per promuovere il lancio di Forza Horizon 5, il team di Xbox ANZ ha realizzato un'audace acrobazia. Ha lanciato una vera macchina dal cielo, proprio come accade all'inizio del gioco.

L'auto è agganciata in sicurezza al velivolo in quello che sembra essere il mezzo al nulla a Victoria. Una persona salta fuori dall'elicottero, paracadutandosi a terra prima di saltare sulla Polaris e sfrecciare in giro con velocità e stile (e nuvole di fumo rosa). Questa è solo l'ultima stravagante campagna di Xbox ANZ, la divisione di Xbox focalizzata su Australia e Nuova Zelanda.

La persona che è saltata fuori dall'elicottero, Ossie Khan, indossa un casco di Forza Horizon 5 nel video, e i giocatori neozelandesi e australiani hanno l'opportunità di vincerlo partecipando ad un concorso su Twitter. Guardando al futuro, chissà cosa potrebbe avere in cantiere Xbox ANZ per promuovere probabilmente il più grande gioco dell'anno di Microsoft, ovvero Halo Infinite.

Forza Horizon 5 è disponibile da oggi su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: PCGamer