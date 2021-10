Forza Horizon 5 sta per arrivare e Microsoft ci ricorda...come si pronuncia davvero 'Forza'

Con l'imminente uscita di Forza Horizon 5, Microsoft ha ricordato ai fan il modo in cui dovrebbe essere pronunciato "Forza".

L'ingegnere di Xbox Brenna Duffitt ha ricordato ai giocatori che dovrebbe essere pronunciato "FORT-ZA e non FORZZA". Kelly Lombardi, Xbox global games marketing, è intervenuta con un divertente meme di Hermione di Harry Potter che spiega come si pronuncia Forza.

Un altro boss del marketing di Xbox, Matt Chang, ha affermato che la pronuncia è facile da ricordare. Si pronuncia come "Pizza". "Questo è quello che dico alla gente", ha detto Chang.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Is now a good time to remind everyone it's pronounced FORT-ZA not FORZZZA — Brenna Duffitt (@brennadactyl) October 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Forza pronounced like Pizza. That?s what I tell people. — Matt Chang (@4chun_cookie) October 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Forza Horizon 5, ambientato in Messico su una mappa 1,5 volte più grande di Forza Horizon 4, verrà lanciato il 9 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X.

Il gioco è stato sviluppato in tre anni invece di due e ciò ha permesso al team di Playground di includere nuove funzionalità e sistemi che altrimenti non sarebbero stati possibili, mentre l'anno in più ha dato allo studio il tempo di rendere il mondo due volte più grande di quanto avrebbe potuto essere.

Fonte: Gamespot.