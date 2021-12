Forza Horizon 5 si aggiorna ma la nuova patch introduce diversi bug

L'ultima patch di Forza Horizon 5 si concentra sulla risoluzione dei problemi con la stabilità del gioco, le modalità multiplayer e altro ancora. Tuttavia, molti utenti ora segnalano la comparsa di diversi bug.

Durante il fine settimana, i giocatori hanno segnalato diversi problemi, alcuni più grandi di altri. Uno dei più diffusi vede i giocatori bloccati in una schermata di caricamento infinita dopo la personalizzazione di un veicolo. Per fortuna, lo sviluppatore Playground Games ha dichiarato che sta lavorando su questo problema specifico.

Tuttavia, altri problemi ugualmente frustranti stanno affliggendo i giocatori e non sembra esserci alcuna parola su una soluzione imminente. Alcuni giocatori hanno riscontrato che i controller non rispondono e tempi di caricamento eccessivamente lunghi quando entrano/escono da festival o modalità foto. Ci sono state anche segnalazioni di arresti anomali del gioco all'inizio delle gare.

I understand this won't be happening to everyone and I'm super happy that it isn't.



These are problems that are effecting me (Xbox Series X player) with no means of solving any issue.



For me personally.. I cannot play this game. — Don Joewon Song (@DonJoewonSong) December 4, 2021

Sebbene non tutti i giocatori abbiano riscontrato questi problemi, c'è un numero abbastanza elevato di lamentele su Reddit e Twitter. Anche lo YouTuber pro gamer di Forza Don Joewon Song ha riscontrato problemi simili: "Personalmente... non posso giocare a questo gioco".

Si spera che le soluzioni arrivino presto e che tutti possano tornare a correre attraverso il Messico di Horizon.

