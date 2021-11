Forza Horizon 5 a tavoletta, ha oltre 8 milioni di giocatori in cinque giorni

Più veloce di una Ferrari, più maestoso di una Lamborghini, Forza Horizon 5 ha raggiunto in tempo record la cifra di 8 milioni di giocatori, a soli cinque giorni dal lancio. Il gioco certamente fa scuola (anche in senso non figurato, c'è chi l'ha utilizzato per insegnare matematica), confermando le ottime valutazioni ricevute dalla stampa, compresa quella di Eurogamer.it.

La sua presenza su Game Pass al Day One e senza costi aggiuntivi ha ampliato ulteriormente il suo bacino d'utenza, come se non bastasse il retaggio del predecessore, già apprezzato e seguito da moltissimi. Lo screenshot pubblicato su Twitter di un giornalista di Xboxera dà conferma del numero impressionante di giocatori arrivati in un tempo ancora più impressionante, numero sicuramente in crescita, sapendo che solo due giorni fa c'erano appena due milioni di giocatori in meno.

Forza Horizon 5 has hit 8 million players five days after its official launch. pic.twitter.com/oMYOUal0o3 — Bruno Costa (@brunocosta1_) November 14, 2021

Dalla recensione, a cura di Virginia Paravani: "Il nuovo racing dello studio britannico mantiene tanti di quei sistemi che avevamo imparato a conoscere in precedenza, ma è sotto gli occhi di tutti come il gioco vada in una direzione totalmente inedita". Parte di questa direzione, a quanto pare, è un successo stratosferico più che meritato.

Fonte: Twitter