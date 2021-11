Forza Horizon 5 in 8K e con impostazioni massime su PC lascia a bocca aperta

Forza Horizon 5 è attualmente disponibile per coloro che hanno preordinato la sua versione Premium e sembra essere uno dei giochi visivamente più belli fino ad oggi.

Il canale YouTube Digital Dreams ha condiviso un video che mostra il nuovo titolo della serie in 8K e con impostazioni massime.

Come vedrete immediatamente, Forza Horizon 5 ha un aspetto assolutamente sbalorditivo. Il gioco sfrutta la fotogrammetria, il che fornisce una marcia in più alle texture che sembrano davvero incredibili. Non solo, anche il suo sistema di illuminazione sembra essere tra i migliori visti fino ad oggi.

Per registrare questo filmato di gioco, lo YouTuber ha utilizzato una NVIDIA GeForce RTX 3090. E, sorprendentemente, il gioco sembra girare bene in 8K. Non ci sono i 60fps ma stiamo comunque parlando di una risoluzione 8K.

Per chi ne volesse sapere di più su Forza Horizon 5, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: DSOGaming.