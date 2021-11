Forza Horizon 5 sfreccia anche su PC! Più di 50.000 giocatori contemporanei su Steam

Forza Horizon 5 è disponibile da oggi su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e sta già avendo un incredibile successo proprio su PC attraverso la piattaforma Steam.

Secondo i dati trapelati da SteamDB, nel momento in cui stiamo scrivendo questa news, gli utenti attivi che stanno giocando ora sono più di 50.000 ed esattamente 50.719. Si tratta di un incredibile traguardo destinato probabilmente ad aumentare nella giornata di oggi, dopo che la bellezza di un milione di giocatori ha deciso di acquistare il pacchetto premium che ha dato accesso anticipato al gioco dal 5 novembre.

Ovviamente stiamo parlando solo del numero di giocatori attivi su Steam, dato che il titolo sviluppato da Playground Games è disponibile, come abbiamo detto anche su Xbox One e Xbox Series X/S. Ciononostante i dati ci mostrano quanto questo gioco corsistico era atteso dai giocatori di tutto il mondo che hanno corso precedentemente sulle strade di Forza Horizon 4 per anni.

Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: SteamDB