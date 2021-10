Forza Horizon 5, al via il pre-load ma dovrete fare spazio sulla vostra console

Tra meno di un mese uscirà l'attesissimo Forza Horizon 5. Ma mentre aspettiamo il 9 novembre, molti giocatori dovranno iniziare a fare spazio su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S o PC, dal momento che appena poche ore fa Playground Games ha svelato la gigantesca dimensione di download di Forza Horizon 5 su Xbox e PC.

Forza Horizon 5 è recentemente entrato in fase gold, quindi è praticamente pronto, con somma gioia di tutti gli appassionati di motorsport che vogliono godersi le strade del Messico, le sue paludi lussureggianti e tanti altri luoghi che ci lasceranno senza parole. Sebbene Forza Horizon 5 possa già essere pre-scaricato, con accesso anticipato per gli utenti di Xbox Game Pass, le sue dimensioni di download sono davvero considerevoli. Eccole di seguito per ogni piattaforma.

Dimensione download di Forza Horizon 5 su Xbox Series X/S: 103 GB

Dimensione download Xbox One di Forza Horizon 5: 116 GB

Dimensione download Windows di Forza Horizon 5: 103 GB

Dimensione download Steam di Forza Horizon 5: 103 GB

Ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal 9 novembre: il gioco arriverà al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: Wccftech