Forza Horizon 5, prima espansione in arrivo? Xbox starebbe testando qualcosa

Sembra che la prima espansione di Forza Horizon 5 sia quasi dietro l'angolo, dato che Playground Games starebbe testando un DLC. L'informazione arriva dall'account Twitter Aggiornamenti Lumia, che ha scovato un interessante dettaglio.

Secondo l'insider, i test del primo DLC sono già in corso, dato che sembra aver scoperto un nome in codice sull'hub di Xbox Insider, tale WOODSTOCK_DLC_FLIGHT. Questo nome farebbe quindi riferimento ad un nuovo DLC per il titolo corsistico esclusivo di Xbox. "Microsoft ha iniziato a testare WOODSTOCK_DLC_FLIGHT tramite Xbox Insider Hub, il che significa che presto arriverà il primo DLC di Forza Horizon 5" si legge.

Si tratta degli unici dettagli che ci sono in questo momento, pertanto non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Playground Games. Come il precedente Forza Horizon 4, il quinto capitolo della serie riceverà due importanti espansioni post-lancio quest'anno.

Microsoft has started testing WOODSTOCK_DLC_FLIGHT through the Xbox Insider Hub, which means Forza Horizon DLC 1 "soon" — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile sui PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco compare anche sul catalogo Xbox Game Pass.

Fonte: PureXbox