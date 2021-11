Forza Horizon 5 punta a essere il primo gioco console che garantirà i 4K nativi in ogni modalità grafica

Mancano ancora pochi giorni all'arrivo ufficiale di Forza Horizon 5. Tutto è pronto ed i giocatori non vedono l'ora di poter mettere le mani sul titolo corsistico di Playground Games.

Questa volta il nuovo capitolo ci porterà in Messico: il team di sviluppo ha continuato ad aggiornare i fan su cosa devono aspettarsi nel gioco, tra diversi biomi, stagioni e modalità di gioco. Passando sul lato grafico, anche Forza Horizon 5 come tutti i giochi next-gen, avrà due modalità, Performance e Quality. Nonostante sapessimo già che la grafica del gioco sarebbe stata mozzafiato, ora sappiamo anche che in entrambe queste modalità, Forza Horizon 4 continuerà a girare in 4K, rendendolo così il primo gioco per console next-gen a fare ciò.

Ad annunciarlo è un post su Twitter in cui sono state confrontate le due versioni del gioco: l'obiettivo raggiunto da Playground è frutto non solo dello sviluppo del team ma anche del motore grafico che è stato utilizzato, ForzaTech.

#ForzaHorizon5 is the first console game that targets native4K for both Quality and Performance mode. There?s clever cuts across many aspects of the graphics in perf-mode to achieve 60fps that at first glance you may struggle to notice! Fantastic engines scale-ability!??#SeriesX pic.twitter.com/37eGHmqr09 — Joe Miller (@JoeMiller101) October 30, 2021

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S: il gioco arriverà al day one su Xbox Game Pass per tutti gli abbonati.

Fonte: Codelist