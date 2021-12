Forza Horizon 5 e Shin Megami Tensei 5 stabiliscono nuovi record di vendite per i franchise negli USA

Novembre è stato un mese intenso, con uscite del calibro di Forza Horizon 5 e il ritorno di Shin Megami Tensei con il quinto capitolo. Anche i più famosi sparatutto hanno avuto il loro spazio, con Battlefield 2042 e Call of Duty: Vanguard che sono andati più che bene, nonostante le aspre critiche. Mat Piscatella di NPD Group, ha fornito i dati completi di vendite negli Stati Uniti, che ci può dare alcuni riferimenti del successo dei titoli sopracitati.

US NPD SW - Call of Duty: Vanguard debuted as November's best-selling game, instantly becoming the 2nd best-selling game of 2021 to date. This is the 14th consecutive year a Call of Duty game has ranked as the best-selling game of its release month. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 13, 2021

Partiamo con i primi due, che hanno stabilito un record assoluto di vendite per i due franchise e nonostante Shin Megami Tensei risulti sedicesimo in classifica, è comunque al sesto posto per quella complessiva Nintendo (Forza quarto assoluto). I due FPS si trovano rispettivamente in prima (CoD) e seconda posizione (BF 2042), un risultato davvero interessante e dimostrazione che le critiche arrivano sempre da una sparuta minoranza che però, fa la voce grossa.

Fonte: gamingbolt.com