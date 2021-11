Forza Horizon 5 piace anche a Shuhei Yoshida di PlayStation! I complimenti a Phil Spencer e Xbox

Forza Horizon 5 sfreccia oggi sulle console Xbox e su PC, e a quanto pare il gioco sta ricevendo lodi da ogni parte.

Abbiamo visto che la critica specializzata ha ampiamente elogiato il nuovo Forza Horizon, un titolo che oltre a essere ottimo dal punto di vista del gameplay e da quello tecnico, è un grande passo per l'accessibilità, poiché permette anche a giocatori non vedenti di sfrecciare per le strade del Messico.

Ora, attraverso Twitter, la concorrenza ha deciso di congratularsi con Xbox per il lancio di Forza Horizon 5. Nello specifico, le congratulazioni sono arrivate da Shuhei Yoshida di PlayStation.

"Congratulazioni per il lancio, mi divertirò a visitare il Messico nel gioco".

In seguito è arrivata la risposta di Phil Spencer di Xbox: "grazie Shu, divertiti a giocare".

Congratulations on the launch, I?ll enjoy visiting Mexico in the game :D — Shuhei Yoshida (@yosp) November 4, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Thanks Shu, have fun playing. — Phil Spencer (@XboxP3) November 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per chi ne volesse sapere di più su Forza Horizon 5, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.

Fonte: ResetEra.