'Forza Horizon 5 snobbato ai The Game Awards scredita l'intera industria del gaming'

The Game Awards è in sostanza l'evento più atteso dell'anno ed è essenzialmente l'equivalente videoludico degli Oscar o degli Emmy. Ogni dicembre, The Game Awards distribuisce premi ai giochi più significativi dell'anno in una varietà di categorie e ora sono stati rivelati le nomination del 2021. Tuttavia, sembra che ci sia un'evidente omissione quando si tratta della categoria Gioco dell'anno.

I candidati al premio "Gioco dell'Anno" includono Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart e Resident Evil Village, alcuni dei giochi più acclamati dalla critica e popolari dell'anno. Tuttavia, un gioco che è notevolmente assente è Forza Horizon 5, il gioco di corse open world di Playground Games e Microsoft che è noto per essere il gioco con il punteggio più alto del 2021 finora.

Jez Corden a tal proposito ha condiviso la sua opinione attraverso Windows Central, affermando che il fatto che non è presente Forza Horizon 5 è 'un fallimento per l'intera industria del gaming'. "Forza Horizon 5 potrebbe non essere un gioco strappalacrime cinematografico, ma non è meno degno di essere nominato" afferma Corden. "Questo è un gioco che attualmente gode di una posizione in cima al metascore Metacritic del 2021, che calcola la media dei punteggi di centinaia di diversi siti di recensioni e YouTuber. Questo è un gioco che vedrà probabilmente più giocatori di tutte le attuali nomination messe insieme nel corso della loro vita. Questo è un gioco che toccherà più vite e creerà più amicizie e relazioni di tutti gli attuali candidati ed è anche probabilmente il gioco tecnicamente più impressionante sulla lista".

Il metodo su cui si basano le nomination ai The Game Awards fanno storcere il naso al giornalista in quanto ci si basa sul 90% tra le scelte di giornalisti ed influencer e solo il restante 10% si basa sui voti dei giocatori. "Perché Forza Horizon 5 dovrebbe essere screditato per non avere una pesante campagna basata sulla trama? Il punto centrale di un videogioco è che possono essere più che film. Possono essere più interattivi. Possono cambiare modalità e trascendere le nostre idee su cosa sia l'intrattenimento. Questo affronto è il simbolo della generale incapacità di un giornalista di giochi di pensare al di fuori della prospettiva ristretta di un critico cinematografico quando si tratta di analisi di gioco".

Per Corden quindi "snobbare Forza Horizon 5 non è solo un affronto per Playground Games, è un affronto all'ingegnosità dell'intero settore. I giornalisti di videogiochi si sono inconsapevolmente seduti e hanno detto 'a meno che i tuoi giochi non si adattino a questo specifico criterio di progettazione, non ti premieremo', e questo equivale a una negligenza del dovere".

Fonte: Windows Central