Forza Horizon 5 sfreccia in un nuovo spettacolare spot

Forza Horizon 5 sta per arrivare sulle piattaforme Xbox e PC, e nel frattempo Xbox sta intensificando la campagna promozionale per l'atteso gioco.

Mentre poco tempo fa abbiamo scoperto che Forza Horizon 5 punta a essere il primo gioco console che garantirà i 4K nativi in ogni modalità grafica, ora il canale YouTube ufficiale di Xbox propone ai fan il video The Getaway Driver.

Lo spot, un mix di scene in computer grafica e riprese con veri attori, presenta nel cast la cantautrice Karol G e l'attore Cristo Fernandez.

Il filmato è un vero e proprio tuffo nel Messico, l'ambientazione di Forza Horizon 5, tra paesaggi urbani, giungle e deserti.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 arriverà il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: YouTube.