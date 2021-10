Forza Horizon 5 è stato sviluppato con Xbox Game Pass al centro e le influenze sono parecchie

Xbox Game Pass è il servizio di Microsoft che sta registrando un incredibile successo: ciò non dovrebbe quindi sorprendere se in qualche modo i giochi presenti nel suo catalogo ne siano "influenzati". Uno tra questi è Forza Horizon 5, il titolo corsistico sviluppato da Playground Games.

Attraverso un'intervista, il creative director Mike Brown afferma che Forza Horizon 5 è un "titolo dal design influenzato dal Game Pass". "Avere giocatori che potrebbero tornare sul gioco dopo mesi è uno di quei fatti veri per il game design di Xbox Game Pass. Nessuno lo rivende, e anche se il gioco non viene installato, i giocatori continuano a possederlo. Il gioco sarà per sempre una piccola icona nella dashboard, e ciò significa che è davvero facile per i giocatori ritornarci a giocare prima o poi".

Brown ha inoltre dichiarato che il successo del servizio dipende anche dall'elemento social del gioco: "Quando qualcuno del tuo gruppo di amici gioca a questo titolo, allora tutti i tuoi amici che hanno Game Pass hanno quel titolo. In questo modo hai funzionalità social che ti portano a dire 'Ehi possiamo fare questa cosa in cooperativa?'. Ecco perché i giochi di questo genere vanno meglio su Game Pass".

Di Forza Horizon 5 ne abbiamo parlato anche noi nell'anteprima curata da Virginia Paravani. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 5 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

