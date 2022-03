Forza Horizon 5 con l'ultima patch aggiunge anche la lingua dei segni

Forza Horizon 5 ha ricevuto una nuova patch che non solo corregge i diversi bug presenti, ma introduce anche la lingua dei segni. Se il titolo ha un punto di forza innegabile, è quello di riuscire a riunire un vasto pubblico. Con questo in mente, sembra logico che gli sviluppatori rendano il gioco sempre più accessibile per chiunque. Questo è il caso qui con l'aggiunta di due lingue dei segni, ASL (American Sign Language) e BSL (British Sign Language).

Come spiegato nel video in calce a questo articolo, la differenza è importante perché questi due modi di esprimersi differiscono nella loro struttura. Pertanto, un americano o un britannico con problemi di udito avrebbe grandi difficoltà ad avere una comprensione fluente di uno dei discorsi che non sarebbero adattati alla sua lingua madre. L'obiettivo è consentire ai giocatori di concentrarsi sul gioco e sulle informazioni distillate nel modo meno vincolante possibile.

La soluzione fornita è quindi un inserto in cui gli interpreti traducono i dialoghi e altre indicazioni vocali nella lingua appropriata. Le opzioni offrono la possibilità di posizionare questo spazio in diversi punti dello schermo e di cambiare il colore dello sfondo.

Queste importanti modifiche consentiranno ai giocatori di godersi appieno il mondo di Forza Horizon 5.

Fonte: Eurogamer