Forza Horizon 5 la qualità paga. In Italia è l'unico gioco Xbox Series X/S nella top 10 dei giochi più venduti a novembre

IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi, come ogni settimana pubblica la classifica dei videogiochi più venduti in Italia: i titoli più venduti nella settimana di riferimento (in questo caso quella che va dall'8 al 14 novembre 2021) sono come di consueto divisi tra classifica generale, console e PC, unendo i dati retail fisico con quelli del digital delivery.

Anche se troviamo FIFA 22 in prima posizione, il dato più interessante è la presenza di Forza Horizon 5 in terza posizione, sia per quanto riguarda la classifica aggregata che su quella dedicata esclusivamente per console. In questo caso il titolo di Playground Games risulta essere l'unico gioco per Xbox Series X/S ad essere in classifica.

Per quanto riguarda la classifica dedicata ai giochi PC al primo posto troviamo Football Manager 2022, mentre dalla seconda posizione alla sesta troviamo la serie di Prince of Persia.

Qui di seguito, potete leggere nel dettaglio le classifiche relative alla settimana 45.

TOP 10 AGGREGATA

FIFA 22 - PS4 CALL OF DUTY: VANGUARD - PS4 FORZA HORIZON 5 - XBOX SERIES X/S FOOTBALL MANAGER 2022 - PC BATTLEFIELD 2042 - PS4 CALL OF DUTY: VANGUARD - PS5 SHIN MEGAMI TENSEI V - SWITCH GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION - PS5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NINTENDO SWITCH MARIO PARTY SUPERSTARS - SWITCH

TOP 10 CONSOLE

FIFA 22 - PS4 CALL OF DUTY: VANGUARD - PS4 FORZA HORIZON 5 - XBOX SERIES X/S BATTLEFIELD 2042 - PS4 CALL OF DUTY: VANGUARD - PS5 SHIN MEGAMI TENSEI V - SWITCH GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY: THE DEFINITIVE EDITION - PS5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - SWITCH MARIO PARTY SUPERSTARS - SWITCH FIFA 22 - SWITCH

TOP 10 PC

FOOTBALL MANAGER 2022 PRINCE OF PERSIA: THE TWO THRONES PRINCE OF PERSIA: WARRIOR WITHIN PRINCE OF PERSIA PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME PRINCE OF PERSIA: THE FORGOTTEN SANDS BATTLEFIELD V FINAL FANTASY V PIXEL REMASTER SID MEIER'S CIVILIZATION VI RED DEAD REDEMPTION 2

Fonte: IIDEA