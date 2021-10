Forza Horizon 5 in Modalità Prestazioni o Qualità? Il video confronto

Forza Horizon 5 di Playground Games ha visto di recente diverse preview in vista del lancio in programma tra poche settimane.

Ora, IGN ha pubblicato un video confronto per le modalità Performance e Quality del titolo, che mostra come appare la gara di apertura in entrambe le modalità.

La modalità Performance offre una risoluzione 4K e un frame rate di 60 FPS (con diverse funzionalità grafiche regolate per garantire prestazioni fluide), mentre la modalità Qualità gira in 4K/30 FPS.

Su Xbox Series S, il titolo verrà eseguito a 1080p/60 FPS. Nel complesso, sembra che la modalità Performance possa essere la "strada da percorrere" per i puristi delle corse, anche se c'è un po' di pop-in minimo a distanze maggiori.

In uscita il 5 novembre, Forza Horizon 5 sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass. Anche se deve essere ancora rivelato il gameplay della versione Xbox One, il direttore creativo Mike Brown ha assicurato ai fan che sarà "uno dei giochi più belli" per la console.

Fonte: Gamingbolt.