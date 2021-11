Forza Horizon 5 è impressionante in un video confronto con la realtà

Con Forza Horizon 5 ora disponibile tramite accesso anticipato, è emerso un nuovo video confronto, che mette faccia a faccia le location all'interno del gioco con quelle nella vita reale, e i risultati sono impressionanti, per non dire altro.

Abbiamo già visto confronti come questi prima. Ad esempio, l'anno scorso, un video confronto di The Last of Us Part II ha mostrato gli incredibili dettagli di Seattle.

Ora, vi proponiamo il folle livello di dettaglio offerto da Playground Games nell'ultimo capitolo di Forza Horizon.

Ambientato in Messico, Forza Horizon 5 presenta punti di riferimento iconici all'interno del paese e questo nuovo video comparativo (per gentile concessione di ElAnalistaDeBits) mostra quanto le immagini del gioco si avvicinino alla vita reale.

Forza Horizon 5 è disponibile in accesso anticipato su Xbox e PC in questo momento. Il racing game verrà lanciato in tutto il mondo il 9 novembre.

Fonte: Wccftech.