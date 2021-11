Forza Horizon 5 su Xbox Series X è un'capolavoro' nell'analisi di Digital Foundry

Come ogni volta, il team di Digital Foundry ha analizzato Forza Horizon 5, il nuovo titolo di Playground Games ed il verdetto è: un capolavoro su Xbox Series X.

L'articolo pubblicato elogia la grafica, l'ambientazione molto più dettagliata e le auto: "Forza Horizon 5 fa meglio di qualsiasi precedente capitolo della serie: le auto e gli ambienti circostanti sono più dettagliati di prima e gli oggetti distanti mantengono una qualità altrettanto ricca. Questo è senza dubbio uno dei giochi di corse visivamente più sbalorditivi a cui abbiamo giocato noi di Digital Foundry. È anche una straordinaria dimostrazione delle capacità di Xbox Series X/S e allo stesso tempo funziona bene anche su Xbox One. Questo è il gioco cross-gen più ambizioso che abbiamo visto e un capolavoro di scalabilità".

I creatori si sono occupati di migliorare il proprio motore grafico per fornire un'impostazione molto migliore: su Xbox Series X, la qualità del gioco è uguale ai simulatori di guida. Forza Horizon 5 ha ricevuto molti sistemi migliorati che influiscono in modo significativo sulla qualità in generale: "In primo luogo, è stato introdotto un nuovo sistema di trasmissione della luce che influenza il modo in cui la luce passa attraverso le foglie. Anche il sistema di oscillazione delle foglie è stato migliorato, consentendo a diversi tipi di alberi di piegarsi e oscillare correttamente al vento, ed è stato migliorato anche il sistema del vento stesso. È sicuramente uno spettacolo ammirevole quando sta arrivando una tempesta. Infatti, Forza Horizon 5 mappa accuratamente i sistemi meteorologici in tutto il mondo di gioco".

Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco arriverà al day one anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Digital Foundry