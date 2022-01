Forza Horizon e Fable perdono il co-fondatore di Playground Games che lascia lo studio

Gavin Raeburn non è solo una leggenda del settore, ex Codemasters e creatore di alcuni giochi come TOCA Racing Car, GRID o la saga di DiRT, ma è anche una delle tre persone che ha fondato Playground Games, insieme a Trevor Williams e al più noto Ralph Fulton. Oggi Alan Hartman, manager delle serie Forza e Fable di Microsoft, ha annunciato ufficialmente la partenza di Raeburn dallo studio.

In attesa delle parole dello stesso Raeburn, la sua posizione di capo dello studio e responsabile sia di Forza Horizon 5 che del nuovo Fable, sarà occupata da Trevor Williams, che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di COO (Chief Operating Officer) dell'azienda.

Ecco la dichiarazione di Hartman: "Dopo 12 anni di lavoro sui cinque acclamati giochi Forza Horizon, Gavin Raeburn lascia Playground Games come Studio Director. In qualità di membro fondatore di Playground Games, ringraziamo Gav per la sua leadership e i contributi al franchise di Forza e gli auguriamo ogni bene. Il co-fondatore Trevor Williams passerà da General Manager a Studio Lead con effetto immediato, poiché il team di Playground Games si concentra sugli aggiornamenti di Forza Horizon 5 e sullo sviluppo di Fable".

Nel 2009, Gavin Raeburn ha lasciato Codemasters e insieme a Williams e Fulton ha fondato Playground Games. Per adesso non sappiamo quale sarà il suo prossimo progetto in quanto Raeburn non ha ancora dichiarato nulla in proposito.

