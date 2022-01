Forza Street chiuderà ufficialmente nella primavera del 2022

Forza Street è stato lanciato nel 2019 su PC Windows e su mobile.

Ora, attraverso un post sul blog di Forza Support, è stato rivelato che Forza Street chiuderà ufficialmente i battenti meno di due anni dopo il suo debutto. Ieri, l'ultimo aggiornamento di Forza Street è stato pubblicato con una serie di modifiche e aggiornamenti all'esperienza prima della chiusura.

Forza Street non è stato necessariamente un brutto gioco, ma non è riuscito a differenziarsi in modo significativo dai giochi di corse mobile più consolidati e non ha mai catturato l'interesse del mercato di massa. Con l'aggiornamento finale, il destino di Forza Street è stato segnato, ma i giocatori possono almeno finire di giocare e riempire le loro raccolte con maggiore facilità.

Al momento, non esiste una data di chiusura definitiva per Forza Steet, ma la fine del gioco arriverà nella primavera del 2022, probabilmente poco dopo l'evento di 12 settimane che inizierà il 17 gennaio. Dopo la chiusura di Forza Street, il gioco e tutte le funzionalità non saranno disponibili e verranno rimosse definitivamente dagli app store.

Microsoft ha tentato di capitalizzare il mercato dei giochi per dispositivi mobile con le sue IP diverse volte in passato, come con lo sfortunato Minecraft Earth che è stato chiuso l'anno scorso, ma finora la società non è riuscita a trovare un appoggio nel mercato mobile altamente competitivo.

Se volete giocare a un titolo della serie Forza, Forza Horizon 5 è ora disponibile ed è assolutamente uno dei migliori giochi di corse Xbox in circolazione. Ancora meglio, il titolo è disponibile tramite Xbox Cloud Gaming, il che significa che potete giocarci ovunque ci sia una connessione Internet.

Fonte: Windowscentral.