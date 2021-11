PlayStation Vita è sempre più la 'fine': chiudono i server di Freedom Wars e Soul Sacrifice

PlayStation Vita non verrà certo ricordata come una delle console migliori della storia, ma qualche chicca se l'è portata a casa, come i titoli Japan Studio Freedom Wars e Soul Sacrifice: Delta. Ma questo idillio doveva pur finire un giorno, e quel giorno sarà il 24 dicembre 2021, data in cui i loro server verranno chiusi.

Rilasciati nel 2014, il team di sviluppo ci ha tenuto a ringraziare i fan, oltre che avvisarli: "Vorremmo ringraziare tutti i nostri giocatori per aver apprezzato l'online di questo gioco." Nonostante si parli soltanto dei server giapponesi, è molto probabili che gli altri seguiranno a ruota, portando avanti lo smantellamento dell'ecosistema PlayStation 3/PlayStation Vita. Non molto tempo fa infatti, se non fosse stato per le lamentele degli utenti, Sony avrebbe chiuso gli store digitali delle console.

Insomma, ci si prepara all'addio di molti titoli e soprattutto a console con la quale molti di noi sono cresciuti. Più Playstation 3 che Vita ovviamente.

Fonte: gamespot.com