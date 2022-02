Front Mission 1st e 2 Remake annunciati per Nintendo Switch con tanto di finestra di lancio

Forever Entertainment e Square Enix hanno annunciato i remake dei primi due capitoli di Front Mission, la saga di giochi di ruolo tattici a turni ambientata in un futuro con i mecha. Front Mission 1st: Remake arriverà su Nintendo Switch quest'estate tramite l'eShop e successivamente in data non confermata uscirà Front Mission 2: Remake.

Nintendo afferma che i titoli sono completamente rimasterizzati. "In questo gioco di ruolo strategico, i giocatori piloteranno macchine armate chiamate Wanzers e guideranno il loro battaglione alla vittoria", dichiara la compagnia giapponese. "La chiave per vincere è prendere di mira specifici pezzi del nemico per distruggerli, svelando lentamente la storia di questo gioco classico".

La compagnia polacca Forever Entertainment aggiunge che il remake avrà una modalità moderna con controlli migliorati e che la colonna sonora è stata registrata con un'orchestra. "Con dozzine di personaggi da incontrare, una trama matura e incredibili protagonisti, Front Mission è il classico gioco di ruolo tattico giapponese finalmente disponibile in tutto il mondo".

La serie è stata caratterizzata da una trama profonda incentrata su conflitti militari e tensioni politiche tra poteri sovranazionali ed è stata adattata in film, manga, giochi per cellulari, romanzi e merchandising.

Fronte: VentureBeat