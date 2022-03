Frostpunk 2 ed il leak sulla sua data di uscita: parla il team di sviluppo

Indiscrezioni e voci recenti hanno entusiasmato molti giocatori per la data di uscita ipotizzata dei loro giochi più attesi su PC. Frostpunk 2 dello sviluppatore 11 Bit Studios è stato uno dei giochi interessati da un leak su SteamDB. Tuttavia, 11 Bit Studios ha rapidamente confutato tale affermazione.

Pochissimi giorni fa, una modifica all'API di Steam ha concesso a SteamDB l'accesso alle date di lancio stabilite dagli sviluppatori per una piccola serie di giochi per PC. Queste date non dovevano essere viste dal pubblico e molti ipotizzano che siano dei semplici placeholder. Questo elenco di date includeva titoli in uscita come Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Dune: Spice Wars e Frostpunk 2, con una data di uscita del 2 gennaio 2024.

11 Bit Studios si è rivolto a Twitter per chiarire le informazioni sulla data di uscita di Frostpunk 2. Tramite l'account Twitter di Frostpunk 2, gli sviluppatori hanno dichiarato che la data di lancio rivelata da SteamDB è falsa, affermando inoltre che anche qualsiasi informazione non strettamente da 11 Bit Studios è errata. 11 Bit ha anche detto scherzosamente che "I bugiardi devono essere puniti" facendo riferimento al trailer pubblicato tempo fa.

As we heard today, information about the #Frostpunk2 launch date leaked into the public space. We assure you that any pieces of information that aren't coming straight from the Administration offices are false.



Thank you for your attention. Liars shall be punished. pic.twitter.com/HLxbepFEFV — Frostpunk 2 ? (@frostpunkgame) March 16, 2022

11 Bit Studios è il primo sviluppatore a confutare pubblicamente i leak di SteamDB. Frostpunk 2 è stato annunciato ufficialmente nell'agosto dello scorso anno, ma attualmente non ci sono stati ulteriori dettagli a riguardo.

Fonte: Eurogamer