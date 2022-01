Full Throttle il film? Al regista di Warcraft e Moon piacerebbe molto

Duncan Jones ha twittato ai suoi follower chiedendo loro di spargere la voce e rendere la Disney consapevole che esiste un progetto su cui vuole lavorare, ovvero un adattamento cinematografico di Full Throttle. Disney ha acquisito Lucasfilm e le sue sussidiarie, inclusa LucasArts, nel 2012, il che significa che possiede i diritti sull'IP Full Throttle.

"Se poteste dire a Disney Studios quanto vi piacerebbe che mi lasciassero fare Full Throttle per Disney+, sarebbe adorabile e ve ne sarei molto grato", ha scritto Jones. Full Throttle è stato originariamente pubblicato nel 1995 e racconta la storia di Ben, il leader di una banda di motociclisti, incastrato per l'omicidio dell'amato CEO di una casa motociclistica.

Il gioco è stato progettato da Tim Schafer ed è stato elogiato per la sua colonna sonora, la qualità del doppiaggio e il senso dell'umorismo. È stato ripubblicato dallo studio Double Fine Productions di Schafer nel 2017 come Full Throttle Remastered, che offriva una grafica e un suono migliorati, controlli aggiornati e un commento degli sviluppatori.

If you could all tell @DisneyStudios how much you?d love them to let me make Full Throttle for @Disney+, that would be adorable and I?d be very appreciative.?????? — Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 9, 2022

Jones, la cui regia di Moon gli è valsa il premio BAFTA per l'eccezionale debutto di uno scrittore, regista e produttore britannico, ha scritto un'intera sceneggiatura per un potenziale film Full Throttle nel gennaio 2021 e l'ha pubblicata su Twitter. Che il 2022 sia l'anno fortunato? Staremo a vedere.

Fonte: Eurogamer