Future Games Show Spring Showcase torna questo mese con più di 40 giochi e otto rivelazioni in anteprima mondiale

Future Games Show Spring Showcase sta tornando per il 2022 e andrà in onda il 24 marzo con uno sguardo ravvicinato a dozzine di entusiasmanti giochi in arrivo.

Lo show di quest'anno offrirà un'occhiata ad alcuni dei titoli più emozionanti in arrivo nel 2022. Inclusi nella presentazione ci saranno oltre 40 giochi. Di questi, otto saranno anteprime mondiali mai viste prima che riceveranno il loro reveal esclusivo allo show.

A tutto ciò si aggiungono interviste con gli sviluppatori, filmati di gameplay e nuovi annunci per vari titoli.

Il Future Games Show Spring Showcase si svolgerà giovedì 24 marzo alle 23 italiane e potrete seguirlo su Twitch, Facebook, YouTube e Twitter.

