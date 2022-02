Gabe Newell e le acquisizioni di studi: 'devono creare valore per i clienti'

Il consolidamento dell'industria dei videogiochi, ovvero le società di giochi acquisite e assorbite da società di giochi più grandi, è cresciuto e si è intensificato.

Tutto è cresciuto enormemente dopo che Microsoft ha acquisito per $69 miliardi Activision Blizzard e questa tendenza alla conglomerazione ha sollevato preoccupazioni sia per l'espressione creativa che per il potenziale blocco di più giochi su determinate piattaforme.

Il presidente e co-fondatore di Valve, Gabe Newell, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito. È noto che Valve ha assunto gli studenti sviluppatori di Narbacular Drop per lavorare su quello che alla fine è diventato Portal e ha acquisito gli sviluppatori di Firewatch, Campo Santo, nel 2018. In un'intervista, Rockpapershotgun ha chiesto a Newell se pensa che il consolidamento possa essere un problema per il settore in futuro.

"Qualsiasi tipo di acquisizione o consolidamento deve effettivamente rispondere alla domanda: come stai creando più valore per i clienti?" ha detto Newell. "Come stai rendendo i tuoi sviluppatori migliori? Se non stai facendo qualcosa del genere, allora quel tipo di acquisizioni e consolidamenti non finiscono in modo positivo. E se lo fai, allora sai, bene, stai migliorando il mercato dei videogiochi. Quindi tendo ad essere più scettico riguardo al tipo di valore che viene creato".

Newell è anche scettico sui tentativi di costruire piattaforme chiuse, attraverso il consolidamento o altri metodi.

"Non vedo alcuna prova che le persone si stiano orientando verso approcci più chiusi. E inoltre, non credo che l'industria PC lo tollererà. Alla gente piace il PC e nonostante molte persone preferiscano altro, i giochi per PC continuano a migliorare anno dopo anno, la crescita relativa rispetto ad altre piattaforme chiuse e proprietarie continua a migliorare. Quindi è qualcosa che prevediamo continuerà".

Fonte: Rockpapershotgun.