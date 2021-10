Game & Watch: The Legend of Zelda riceve un nuovo trailer

A meno di un mese dalla sua uscita, Game & Watch: The Legend of Zelda ha ricevuto un nuovo trailer sul canale YouTube di Nintendo nel Regno Unito. Intitolato The Legend Is In Your Hands, il video mostra i dettagli del lussuoso Game & Watch, che sfoggia i colori che caratterizzano la serie di Link, come l'oro e il verde.

Questa console Game & Watch include tre giochi classici della serie The Legend of Zelda, ovvero l'originale The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link's Awakening, versione Game Boy.

Sono inoltre presenti anche una versione speciale di Vermin per Game&Watch, con Link come protagonista giocabile, un orologio digitale giocabile ispirato a The Legend of Zelda e un timer interattivo ispirato a Zelda II: The Adventure of Link. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Game & Watch: The Legend of Zelda sarà disponibile dal 12 novembre.