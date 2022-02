Game & Watch Zelda è in sconto su Amazon

La scorsa estate Nintendo ha svelato Game & Watch The Legend of Zelda, annunciato per celebrare il 35esimo anniversario della serie.

Game & Watch Zelda include tre giochi classici della serie The Legend of Zelda, ovvero l'originale The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Se siete alla ricerca del dispositivo di Nintendo, sappiate che è in offerta su Amazon. Il noto rivenditore propone Game & Watch Zelda a 38,60 Euro, con uno sconto del 36% sul prezzo di base di 59,99 Euro.

Per quanto riguarda l'attesissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch, alcuni rumor emersi alla fine di gennaio hanno suggerito un lancio entro il 2022.