Game & Watch Zelda in super offerta su Amazon

Amazon ha un'offerta imperdibile per i fan di Zelda. Game & Watch Zelda si trova infatti al prezzo più basso di sempre. Sarete in grado di ottenere questa mini console ad un prezzo di 38,60 euro.

Lo sconto applicato al Game & Watch è del 36%: si tratta di risparmiare ben 21,39 euro che sicuramente male non fa. Ricordiamo che la mini console include tre giochi classici della serie The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link's Awakening. Se l'offerta vi stuzzica allora potete cliccare sul link di seguito.

Dato che stiamo parlando di Amazon l'offerta è a tempo limitato perciò approfittatene subito!