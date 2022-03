GameCube, la versione portatile della console prende vita grazie ad un modder

GameCube ora ha una sua versione portatile per la gioia dei fan di vecchia data. La console in passato è stata oggetto di molte indiscrezioni, in particolare legate alla sua trasformazione in una console portatile.

Nintendo non ha mai lavorato ad un prodotto del genere e tutte le immagini erano solo concept art realizzate dai fan. Il GameCube portatile in sostanza non esiste, o meglio, non esisteva. Il modder GingerOfOz, ha deciso quindi di dare vita al rumor. Così si è fatto un Gamecube portatile: oltre alla custodia, ai pulsanti e allo schermo, stampati in 3D, il costruttore dilettante ha miniaturizzato una Wii per riuscire nel suo progetto.

La console portatile esegue senza problemi The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart: Double Dash o anche Super Smash Bros. Melee, trasformando questo sogno di oltre 15 anni in realtà. Il progetto di questa console portatile è stato mostrato in un video che potete visionare qui di seguito.

Senza dubbio il progetto è riuscito e questo modder ha esaudito il sogno di tanti fan.

Fonte: Eurogamer