Gamescom 2022 sta per tornare! Si farà sia in presenza che online

Uno degli eventi più importanti dell'estate nel mondo dei videogiochi è Gamescom, un evento che da due anni si tiene solo in formato digitale a causa della pandemia di Coronavirus, ma che questa volta cambierà, perché i suoi organizzatori stanno pianificando di organizzare un evento ibrido.

Questa volta quindi sarà possibile partecipare alla Gamescom 2022 di persona, ma sarà possibile seguire tutto l'evento comodamente da casa online. Indipendentemente dal metodo scelto da ciascuno, si svolgerà dal 24 al 28 agosto presso il quartiere fieristico Koelnmesse di Colonia.

Poco prima di tutto questo, la notte del 23 agosto, andrà in onda l'Opening Night Live, il programma presentato da Geoff Keighley che avrà un pubblico dal vivo e sarà visibile anche online. Poi, il 24 agosto, si apriranno le porte della Gamescom per gli addetti alla stampa e i restanti tre giorni per il resto del mondo.

Oltre a questo è stato comunicato che si stanno prendendo tutte le misure possibili affinché la sede sia un luogo piacevole dove tutti si sentano al sicuro. Ciò significherà che i corridoi non saranno così affollati, saranno più ampi e verranno rispettate le normative locali affinché tutto funzioni senza intoppi.

