GameStop: HBO presenta il trailer del documentario 'Gaming Wall Street'

HBO Max ha pubblicato un trailer ufficiale di Gaming Wall Street, un documentario in uscita sul dramma GameStop/Reddit avvenuto a gennaio del 2021. Il film debutterà il 3 marzo sul servizio di streaming.

Narrata da Kieran Culkin, la serie di documentari in due parti esplorerà lo short squeeze del 2021 di GameStop e "come un gruppo di investitori da poltrona e vigilantes online alla fine ha contribuito a smascherare la parte oscura di Wall Street".

"Volevo creare un documentario avvincente su una comunità online di nicchia che è diventata il movimento dietro GameStop e ha momentaneamente spostato l'equilibrio di potere a Wall Street", ha affermato il regista Tobias Deml. "Ho visto un grande bisogno di accesso all'istruzione sugli investimenti. Abbiamo l'opportunità di correggere un torto vecchio di decenni creato da potenti aziende che hanno giocato con il sistema a scapito della società". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il documentario della HBO Max è tutt'altro che l'unico film o progetto sull'incidente in cantiere. Di recente è stato anche lanciato un trailer per GameStop: Rise of the Players, diretto da Jonah Tulis, che in precedenza aveva realizzato il film Console Wars che documentava la battaglia tra Nintendo e SEGA negli anni '90.

Fonte: Collider