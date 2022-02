GameStop stanzia $100 milioni per il suo mercato NFT in collaborazione con Immutable X

GameStop ha svelato i piani per lanciare un mercato NFT entro la fine dell'anno in collaborazione con la società blockchain Immutable X. La partnership tra GameStop e Immutable vedrà la coppia creare un fondo da 100 milioni di dollari in token IMX, il nome della criptovaluta di Immutable, che sarà distribuito a chiunque cerchi di creare contenuti e tecnologia NFT.

In una dichiarazione, GameStop ha espresso il desiderio di lavorare con i creatori di studi di gioco e società del Web 3.0 e del metaverso per riempire il proprio mercato di contenuti non fungibili. Secondo un rapporto del Wall Street Journal diffuso all'inizio di quest'anno, la società ha assunto 20 persone per dirigere la sua divisione NFT.

Immutable, che diventerà un "partner e piattaforma di livello 2" per GameStop e il suo mercato NFT, afferma di offrire zero commissioni, scambi istantanei e NFT a emissioni zero per una varietà di piattaforme.

GameStop non è la prima azienda di videogiochi a lanciarsi nel mercato degli NFT. Altri nomi di alto profilo come Ubisoft e SEGA hanno espresso interesse per la tecnologia, con il primo che ha già lanciato il proprio mercato NFT "Quartz" - anche se è giusto dire che la mossa ha generato una risposta gelida, lasciando un vicepresidente di Ubisoft alquanto frustrato.

Fonte: Gamespot